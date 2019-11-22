Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Все наружу": ведущую "Дома-2" застыдили за интим с молодым

"Все наружу": ведущую "Дома-2" застыдили за интим с молодым
Ольга Орлова. Фото: www.globallookpress.com
Звезд телестройки засняли в объятьях друг друга

Ольга Орлова продолжает подогревать слухи о своем романе с коллегой. На этот раз знаменитость устроила провокационную фотосессию в платье с глубоким декольте. Перед камерой телезвезда начала прижиматься к Владу Кадони грудью, схватилась за галстук, а потом и вовсе засунула его в рот. В комментариях поведение ведущей "Дома-2" посчитали недостойным.

Коллега, который моложе Орловой на 9 лет, похоже, совсем не против прикосновений звезды. Он начал обнимать ведущую и рассматривать ее пышный бюст. Под интимной фотосессией подписчики в очередной раз писали о романе пары и предложили им пожениться.

Сама Орлова, похоже, специально провоцирует слухи о романе: "ох, сколько же чуши я читаю про себя и своих друзей в Интернете. Ну что ж, продолжайте фантазировать на тему", – написала под снимками звезда "Дома-2".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

"Классно смотритесь", "Фу взрослая тетка и перед парнем все наружу. Где же загадка и совесть", "Хорошая пара", "Женитесь уже", "У вас реально роман", "50 оттенков серого", – написали в Сети.

Ольга Орлова и Влад Кадони часто ведут себя влюбленные и удивляют поклонников страстными совместными фото. При этом ведущие "Дома-2" свои отношения не подтверждают. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин подцепил Зеленского на крючок в вопросе Донбасса

Лидера Незалежной в Париже "разведут" три "шулера", уверены украинские ура-патриоты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей