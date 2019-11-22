Звезд телестройки засняли в объятьях друг друга

Ольга Орлова продолжает подогревать слухи о своем романе с коллегой. На этот раз знаменитость устроила провокационную фотосессию в платье с глубоким декольте. Перед камерой телезвезда начала прижиматься к Владу Кадони грудью, схватилась за галстук, а потом и вовсе засунула его в рот. В комментариях поведение ведущей "Дома-2" посчитали недостойным.

Коллега, который моложе Орловой на 9 лет, похоже, совсем не против прикосновений звезды. Он начал обнимать ведущую и рассматривать ее пышный бюст. Под интимной фотосессией подписчики в очередной раз писали о романе пары и предложили им пожениться.

Сама Орлова, похоже, специально провоцирует слухи о романе: "ох, сколько же чуши я читаю про себя и своих друзей в Интернете. Ну что ж, продолжайте фантазировать на тему", – написала под снимками звезда "Дома-2".

"Классно смотритесь", "Фу взрослая тетка и перед парнем все наружу. Где же загадка и совесть", "Хорошая пара", "Женитесь уже", "У вас реально роман", "50 оттенков серого", – написали в Сети.

Ольга Орлова и Влад Кадони часто ведут себя влюбленные и удивляют поклонников страстными совместными фото. При этом ведущие "Дома-2" свои отношения не подтверждают.