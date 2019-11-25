Наследница артистки рассказала о проблемах со здоровьем

Дочь Ларисы Гузеевой пожаловалась на сильные головные боли. Девушка сняла несколько видео из кровати, а позже рассказала, что борется с мигренью домашними способами. Похоже, Ольга находится не в самом лучшем состоянии – на фото она закрывает лицо руками и держится за голову.

"Я сейчас отъеду от спазмов в голове", – написала дочь Гузеевой.

Возможно, головные боли появились у Ольги Бухаровой на фоне другой болезни. Недавно девушка откровенно рассказала, что у нее обнаружены две доброкачественные опухоли. По словам дочери Гузеевой, ей может понадобиться операция.

Сама ведущая "Давай поженимся" к диагнозу дочери относится спокойно. Она убедила поклонников, что волноваться не о чем.

Ранее Ольгу Бухарову застали за поцелуями с подругой.