Ольга Бухарова устроила истерику перед камерой

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала подробности своей болезни. Оказываются, у наследницы ведущей программы "Давай поженимся" обнаружили две доброкачественные опухоли. Девушка призналась, что чувствует себя "не очень здоровой".

Ольга Бухарова рассказала о диагнозе 5 тыс. своих подписчиков. А перед этим девушка поделилась странным видео, где кажется, что она громко плачет и при этом снимает себя крупным планом.

"Да, у меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый. Спасибо за внимание", – написала наследница артистки.

О том, что заболевание вернулось Ольга Бухарова рассказала в начале ноября. Тогда же стало известно, что девушке может потребоваться операция, которая станет для нее уже второй.

Лариса Гузеева не видит в болезни дочери ничего страшного, по его словам, такие доброкачественные образования "бывают у девочек".

Ранее ведущую "Давай поженимся" Розу Сябитову выбросили с балкона.