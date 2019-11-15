Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Рыдающая дочь Гузеевой раскрыла правду об опухоли

Рыдающая дочь Гузеевой раскрыла правду об опухоли
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Ольга Бухарова устроила истерику перед камерой

Дочь Ларисы Гузеевой рассказала подробности своей болезни. Оказываются, у наследницы ведущей программы "Давай поженимся" обнаружили две доброкачественные опухоли. Девушка призналась, что чувствует себя "не очень здоровой".

Ольга Бухарова рассказала о диагнозе 5 тыс. своих подписчиков. А перед этим девушка поделилась странным видео, где кажется, что она громко плачет и при этом снимает себя крупным планом.

"Да, у меня две опухоли, они доброкачественные. Я живой, но не очень здоровый. Спасибо за внимание", – написала наследница артистки.

О том, что заболевание вернулось Ольга Бухарова рассказала в начале ноября. Тогда же стало известно, что девушке может потребоваться операция, которая станет для нее уже второй.

Лариса Гузеева не видит в болезни дочери ничего страшного, по его словам, такие доброкачественные образования "бывают у девочек".

Фото: instagram.com/toons_n_spoons

Ранее ведущую "Давай поженимся" Розу Сябитову выбросили с балкона. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин предостерег Украину против прекращения транзита газа

Киев должен пойти навстречу Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей