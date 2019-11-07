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Гузеева раскрыла правду о диагнозе дочери после страшной новости

Гузеева раскрыла правду о диагнозе дочери после страшной новости
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
У 19-летней Ольги Бухаровой нашли опухоль

Юная красавица боится второй операции.

Новостью из больницы, которая испугала поклонников, Ольга поделилась в сторис Instagram, написав, что "опухоль вернулась". Журналистам удалось связаться с Ларисой Гузеевой. Однако та была немногословна. По ее словам, опасаться нечего.

"Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", – заявила ведущая "Давай поженимся" корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

На этом разговор прервался.

Первую операцию дочь Гузеевой перенесла в прошлом году, отмечает портал. Тогда опухоль удалось купировать.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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