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Юная красавица боится второй операции.
Новостью из больницы, которая испугала поклонников, Ольга поделилась в сторис Instagram, написав, что "опухоль вернулась". Журналистам удалось связаться с Ларисой Гузеевой. Однако та была немногословна. По ее словам, опасаться нечего.
"Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", – заявила ведущая "Давай поженимся" корреспонденту портала Teleprogramma.pro.
На этом разговор прервался.
Первую операцию дочь Гузеевой перенесла в прошлом году, отмечает портал. Тогда опухоль удалось купировать.
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