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Бледную дочь Гузеевой застали за поцелуями с подругой

Бледную дочь Гузеевой застали за поцелуями с подругой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Наследница артистки сблизилась с другой девушкой

Дочь Ларисы Гузеевой удивила новой фотосессией. В Инстаграм Ольга Бухарова выложила несколько фото и видео с подругой. Лица обеих девушек раскрашены белым гримом. После кривляний на камеру, Ольга с другой моделью сделали снимок, где соприкасаются губами и практически целуются.

После школы младшая дочь Гузеевой решила не поступать в университет, а пойти на курсы современного искусства и дизайна. Возможно, ее внешний вид связан с учебой.

Сейчас Ольга Бухарова борется с болезнью. Она откровенно рассказала подписчикам о своем диагнозе. У девушки обнаружили две доброкачественные опухоли, возможно, ей понадобится операция.

Ранее Лариса Гузеева показала кружевные трусы в новом выпуске программы "Давай поженимся".

Дарья ПЕТРОВА

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