Нибиру
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Дочь Ларисы Гузеевой удивила новой фотосессией. В Инстаграм Ольга Бухарова выложила несколько фото и видео с подругой. Лица обеих девушек раскрашены белым гримом. После кривляний на камеру, Ольга с другой моделью сделали снимок, где соприкасаются губами и практически целуются.
После школы младшая дочь Гузеевой решила не поступать в университет, а пойти на курсы современного искусства и дизайна. Возможно, ее внешний вид связан с учебой.
Сейчас Ольга Бухарова борется с болезнью. Она откровенно рассказала подписчикам о своем диагнозе. У девушки обнаружили две доброкачественные опухоли, возможно, ей понадобится операция.
Ранее Лариса Гузеева показала кружевные трусы в новом выпуске программы "Давай поженимся".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем