Ведущая "Давай поженимся" пришла за покупками в платье с огромным декольте

Роза Сябитова выложила на всеобщее обозрение пикантный снимок. В сексуальном платье телезвезду засняли в магазине. На фото кажется, что грудь свахи вот-вот выпадет из одежды. Пока поклонники восхищались пышными формами Сябитовой, телеведущая призналась, что грудь обошлась ей очень дорого.

Критики же считают, что операция по увеличение груди не сделала Розу Сябитову привлекательной – в комментариях они указали ей на лишние килограммы, возраст и фотошоп. Большинству комментаторов снимок телезвезды с глубоким декольте все же понравился: в социальных сетях считают, что она выглядит красиво и стильно.

"Какая у вас красивая грудь", "Нашли красотку, одни руки толстенные чего стоят", "Прекрасно выглядит, а ведь не 20 лет", "Роза очень симпатичная и молодая", "Старая отфотошопенная калоша", "На этом фото очень красивая", "Фото просто огонь, так держать", "Шикарная женщина, очень красивая, стильная", – оценили в Инстаграм тело Сябитовой.

До этого Розу Сябитову жестко обругали на съемках. Взбесившаяся невеста начала кричать на телезвезду, а после критиковать сваху начали и в Интернете

