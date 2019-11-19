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"Взгляд шалуньи": похудевшая Гузеева засветила тыковки

"Взгляд шалуньи": похудевшая Гузеева засветила тыковки
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Резко изменившуюся ведущую "Давай поженимся" засыпали комплиментами

Ларису Гузеева решительно намерена сбросить лишние килограммы. Для этого знаменитость отправилась в клинику, где за ее питанием тщательно следят. На фото, появившемся в аккаунте артистки, видно, что она ест что-то, похожее на водоросли. А рядом на столе стоят несколько тыкв.

На одном из фото Лариса Гузеева прикрыла один глаз, подписчики в социальных сетях предположили, что звезда может быть в состоянии алкогольного опьянения.  

"Я сбрасывала вес на голоде и набирала в два раза больше – это порочная система! Ешьте и худейте. <…> Я давно не была такой довольной и счастливой! Всем счастья и удачи!"

– написала Гузеева под фото.

Известно, что сейчас ведущая "Давай поженимся" отдыхает на берегу Финского залива. В клинике, как признается сама звезда, ей не хочется ни есть, ни ходить на процедуры. Все время Гузеева проводит на прогулках, где ее засняли висящей на дереве.

Поклонники к похудению Ларисы Гузеевой относятся по-разному: одни считают, что телезвезда и так и так выглядит прекрасно, другие восхищаются ее силой воли и замечают первые результаты.

"Вам так идет эта стройность, лицо все-таки очень благородное сразу", "Спасибо за откровенность!", "Как всегда классная, властная, крутая, молодая!", "Тыковки на столах красивые", "Взгляд шалуньи", "Как будто бухая сидит", "Что с глазом?", "Какая вы озорная", – прокомментировали фото в Инстаграм Гузеевой.

Ранее дочь Ларисы Гузеевой рассказала о своем диагнозе. 

Дарья ПЕТРОВА

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