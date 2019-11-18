Ведущую "Давай поженимся" засняли на пляже

Лариса Гузеева отдыхает в клинике у Финского залива. Звезда в очередной раз планирует сбросить вес. Пока, как признается сама телезвезда, ей не хочется ни есть, ни ходить на процедуры – все время она проводит на прогулках. Для одного из снимков на берегу знаменитость повисла на веревке на дереве.

Под снимками с пляжной фотосессии поклонники Гузеевой написали, что она уже выглядит постройневшей девочкой. Кто-то считает, что ведущей "Давай поженимся" не стоит худеть, так как она и так выглядит великолепно.

"Вы уже худая", "Красивого человека много не бывает. А вы красавица!", "Такая же девчонка, неотразима", "Красотка", "Милая Ларисочка, любим вас, удачи, успехов. Мы с Вами!", "Красивая женщина во все времена", "Девочка", "Как балерина", – написали в Инстаграм Гузеевой.

В комментариях Гузеева в очередной раз начала препираться со своими подписчиками. Один из них отметил, что губы телеведущей даже издалека выглядит слишком объемными. На что знаменитость ответила: "а губехи на расстоянии должны рассосаться?"

Ранее дочь Ларисы Гузеевой расплакалась и раскрыла правду об опухоли.