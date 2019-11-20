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Проктолог оценил пикантное видео с участием Алексея Панина. Медик от увиденного пришел в ужас. По его словам, подобные игры могут закончиться смертью.
Длина кишечника человека составляет от 4 до 8 метров, но медик предупреждает – засовывать в себя все подряд нельзя.
"При неправильной технике фистинга (стимуляция эрогенных зон при помощи кулака или стопы – Прим. ред.) возможны разрывы, внутреннее кровотечение и мгновенная смерть",
– цитирует слова медика "Дни.ру".
Проктолог предупреждает, что любое механическое повреждение анального отверстия не может быть безопасным, в результате такой стимуляции может возникнуть геморрой, анальные трещины и недержание сфинктера.
Случаи, когда секс заканчивался смертью, в России бывали. Несколько лет назад 26-летняя девушка скончалась после экспериментов с любовником: организм девушки не выдержал мужской руки внутри. Произошел разрыв, затем наступила эмболия. Девушка скончалась в постели.
Врач советует всем, рискнувшим попробовать что-то новое, соблюдать правила безопасности, использовать перчатки и действовать осторожно: "нужно начинать с мизинца, потом вставлять указательный палец и дальше добавлять по одному, ориентируясь на возможности партнера".
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