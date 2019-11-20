Любовь к экстремальным видам секса грозит серьезными проблемами с мужским здоровьем

Проктолог оценил пикантное видео с участием Алексея Панина. Медик от увиденного пришел в ужас. По его словам, подобные игры могут закончиться смертью.

Длина кишечника человека составляет от 4 до 8 метров, но медик предупреждает – засовывать в себя все подряд нельзя.

"При неправильной технике фистинга (стимуляция эрогенных зон при помощи кулака или стопы – Прим. ред.) возможны разрывы, внутреннее кровотечение и мгновенная смерть",

– цитирует слова медика "Дни.ру".

Проктолог предупреждает, что любое механическое повреждение анального отверстия не может быть безопасным, в результате такой стимуляции может возникнуть геморрой, анальные трещины и недержание сфинктера.

Случаи, когда секс заканчивался смертью, в России бывали. Несколько лет назад 26-летняя девушка скончалась после экспериментов с любовником: организм девушки не выдержал мужской руки внутри. Произошел разрыв, затем наступила эмболия. Девушка скончалась в постели.

Врач советует всем, рискнувшим попробовать что-то новое, соблюдать правила безопасности, использовать перчатки и действовать осторожно: "нужно начинать с мизинца, потом вставлять указательный палец и дальше добавлять по одному, ориентируясь на возможности партнера".