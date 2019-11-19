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В сетке и боди: Лорак потрясла прелестями на сцене

В сетке и боди: Лорак потрясла прелестями на сцене
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Мы нарушаем" попрыгала перед зрителями

Ани Лорак продолжает ездить по городам со своим концертным шоу "Дива". На этот раз артистка спела в Белгороде. В одном из номеров певица вышла на сцену в колготках в сетку и боди, которое оголяло ее ноги.

Чуть позже Лорак начала танцевать в обтягивающем комбинезоне, который позволял рассмотреть все округлости артистки. Сексуальные танцы знаменитости оператор снимал сзади. После окончания выступления звезда так растрогалась из-за нескончаемых аплодисментов, что даже начала утирать слезы.

Поклонники Ани Лорак в Инстаграм засыпали ее комплиментами. Нашлись и недовольные: критики считают, что артистка совершенно не умеет двигаться на сцене.

"Лучшая", "Бомба", "Дива", "Лучшая певица", "Самая лучшая в мире", "Невероятная женщина, красивая, сексуальная и талантливая", "Научите ее двигаться! Кошмар! Столько лет на сцене, а одно и то же!", "Невероятная энергетика от вас", "Отдались на 100%", – оценили концерты поклонники.

Ранее "Утро" публиковало сексуальное видео с Ани Лорак в мини. 


Дарья ПЕТРОВА

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