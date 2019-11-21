Телеведущая показала белье всей стране

Новый герой программы "Давай поженимся" удивил ведущих своими подарками. В эфире он преподнес женщинам трусы. Интимные подарки Гузеева, Сябитова и Володина прятать не стали и продемонстрировали их всех присутствующим.

Ларисе Гузеевой достались яркие кружевные трусы. Ошарашенная таким подарком телезвезда сначала молчала, а потом поднесла белье к лицу и заявила, что трусы подходят под цвет ее глаз.

Роза Сябитова в студии над презентом жениха посмеялась, а затем рассказала подписчикам, что "безразмерные трусы" оказались сделаны из синтетического материала. По всей видимости, носить подаренное белье ведущие "Давай поженимся" не будут.

Зрители, посмотревшие передачу, от всего произошедшего в эфире были в шоке.

"А что, хороший подарок. Разве белье зазорно дарить?", "С намеком – мойтесь почаще", "Василисе самые красивые достались!", "Для Ларисы маловаты трусы, что принес", "Я в шоке, мужик трусы ведущим принес, все с головой норм?", "Можно теперь понять, что у Ларисы цвет настроения синий, у Василисы гламурно-розовый, а Роза – страстная Женщина", – написали в комментариях.

Ранее Лариса Гузеева сорвалась из-за мерзкого видео Леры Кудрявцевой.