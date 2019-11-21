Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Гузеевой вручили огромные кружевные трусы прямо в эфире

Гузеевой вручили огромные кружевные трусы прямо в эфире
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая показала белье всей стране

Новый герой программы "Давай поженимся" удивил ведущих своими подарками. В эфире он преподнес женщинам трусы. Интимные подарки Гузеева, Сябитова и Володина прятать не стали и продемонстрировали их всех присутствующим.

Ларисе Гузеевой достались яркие кружевные трусы. Ошарашенная таким подарком телезвезда сначала молчала, а потом поднесла белье к лицу и заявила, что трусы подходят под цвет ее глаз.

Роза Сябитова в студии над презентом жениха посмеялась, а затем рассказала подписчикам, что "безразмерные трусы" оказались сделаны из синтетического материала. По всей видимости, носить подаренное белье ведущие "Давай поженимся" не будут.

Зрители, посмотревшие передачу, от всего произошедшего в эфире были в шоке.

"А что, хороший подарок. Разве белье зазорно дарить?", "С намеком – мойтесь почаще", "Василисе самые красивые достались!", "Для Ларисы маловаты трусы, что принес", "Я в шоке, мужик трусы ведущим принес, все с головой норм?", "Можно теперь понять, что у Ларисы цвет настроения синий, у Василисы гламурно-розовый, а Роза – страстная Женщина", – написали в комментариях.

Ранее Лариса Гузеева сорвалась из-за мерзкого видео Леры Кудрявцевой.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей