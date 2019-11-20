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"Аж сердце заходится": голая Шпица прикрылась пальто

"Аж сердце заходится": голая Шпица прикрылась пальто
Екатерина Шпица. Фото: www.globallookpress.com
Актриса приняла участие в откровенной фотосессии и рассказала о личной жизни

Екатерина Шпица поделилась с подписчиками пикантным снимком, на котором она позирует обнаженной. Свои прелести знаменитость прикрывает пальто. На фото можно рассмотреть только некоторые части тела звезды.

В Инстаграм Екатерины фото приняли с восторгом. Поклонники актрисы поражены естественной красотой знаменитости и отметили, что в 34 года девушка выглядит гораздо моложе.

"Какая же Вы красивая...Аж сердце заходится", "Красота природная", "Красавица Катя", "Шикарно вышло", "Как девочка", "Красивая и обворожительная девушка и талантливая актриса", "Слов нет", "Красавица необыкновенная", "Космос", - оценили фото со знаменитостью в социальных сетях.

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Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

Несколько лет назад Екатерина Шпица была замужем за актером Константином Адаевым, от которого родила сына. Сейчас звезда встречается с фитнес-тренером, который уже сделал ей предложение. Однако под венец артистка не спешит.

"Мы даже не обсуждали торжество – есть много других насущных проблем, которые надо решать. Пожениться не проблема, но я не считаю нужным это делать, пока не принято решение о рождении общего ребенка. В ближайшей перспективе мы это не планируем, так что и со свадьбой не торопимся", – рассказала актриса изданию WomanHit.

Ранее Екатерина Шпица похвасталась видом сзади. 

Дарья ПЕТРОВА

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