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Шпица без трусов похвасталась видом сзади

Шпица без трусов похвасталась видом сзади
Екатерина Шпица. Фото:instagram.com/katerinashpitsa
Актриса произвела фурор сексуальным нарядом

Екатерина Шпица пришла на одно из светских мероприятий в сверкающем длинном серебристом платье с прорезями на спине, животе и бедрах. Облегая стройную фигуру, оно подчеркнуло каждый ее изгиб. Позируя на камеру, кинозвезда стоит вполоборота, эффектно выставив ягодицы и демонстрируя голую ногу в блестящей босоножке на шпильке. Нижнего белья на ней не было – через веревочки просвечивало обнаженное тело.

"Среди всех фотографий... эта, пожалуй, моя любимая", – сообщила актриса под кадром, помещенным на ее странице в Instagram. 

Кадр никого не оставил равнодушным. Подписчики оценили его по достоинству. Большинство из них восхищались: "Вот она – женщина года", "Какая шикарная!", "Отлично выглядите", "Женственная и сексуальная", "Такая красивая!..", "Аж губу прикусил от такого шика-блеска, наряд – бомба, очень сексуально!", "Смелый неожиданный образ", "Главное – правильный ракурс", "Катерина, Вы превосходны, божественны", "А платье-то, похоже, беструсовочное…", "Какой шикарный поп! Да, там еще платье, прическа, образ, но поп – фантастик!".

Некоторые были удивлены, отметили, что звезда выглядит не на свои года, и заподозрили ее в  использовании фотошопа. "Выглядишь намного старше своих лет!", "На все 40",   "Откуда попа такая, Вы же очень худая?".

Екатерина Шпица нечасто радует поклонников столь откровенными фото. Ранее она показала обнаженный бюст и совсем разделась. А до этого, надев бикини, изогнулась в пене. 

Полина ДОРОЖКИНА

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