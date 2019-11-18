Певица очень трепетно относится к своему гардеробу

Лайма Вайкуле считается одной из самых стильных артисток. В 65 лет певице удается выглядеть гораздо моложе, в том числе и из-за одежды. Свои образы знаменитость тщательно продумывает из-за своих детских страхов. Оказывается, Вайкуле с детства ненавидит обтягивающую одежду.

Действительно, даже на концертах Лайма Вайкуле выступает в свободных нарядах, несмотря на стройную фигуру.

"У меня с детства эта фобия – неудобной одежды. Поэтому люблю все такое – свободное, полуспортивное. И не очень люблю броское, я должна выглядеть так, будто мимоходом оделась",

– рассказала звезду журналу "Домашний очаг".

Также артистка рассказала, что в ней очень развит дух противоречия, поэтому она все делает "не как все". Лайма Вайкуле, по ее словам, начала курить только в 40 лет, когда все ее друзья бросили.

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