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Наркотики и обморожение: как умирали звезды "Интернов"

Кадр из сериала &#34;Интерны&#34; (2010-2016) Кадр из сериала &#34;Интерны&#34; (2010-2016)
Кадр из сериала &#34;Погоня за тенью&#34; (2010) Кадр из фильма &#34;Спасение&#34; (2015) Кадр из сериала &#34;Частица Вселенной&#34; (2017)
Актеры популярного сериала погибли, не дожив до 40 лет

Сериал "Интерны" шел на экранах с 2010 по 2016 год. После съемок картины многие актеры проснулись знаменитыми, у других судьба сложилась трагически. Несколько молодых актеров уже ушли из жизни.

Казимир Лиске играл в "Интернах" иностранца, попавшего в больницу. По сюжету, герой сериала должен был обворожить доктора Варю, которую играла Кристина Асмус.

Кадр из сериала

В 2017 году актера нашли рядом с домом. Предположительно, он планировал свести счеты с жизнью. Казимир Лиске скончался в 35 лет в больнице от множественных травм, а в его крови нашли запрещенное вещество, – пишет The люди.

Также актер играл в фильмах "Уходящая натура". "Иван Грозный" и сериале "Дневник доктора Зайцевой".

Трагически оборвалась жизнь и Анатолия Отраднова, сыгравшего в одном из эпизодов "Интернов" душевно больного пациента. Тело 29-летнего актера нашли зимой на улице, где он пролежал три дня.

Кадр из сериала

Сначала рассматривалась версия о том, что у артиста прихватило сердце, он упал в сугроб и умер от обморожения, не дождавшись помощи. Однако, как пишет "КП", ситуация оказалась запутаннее – в крови Отраднова нашли алкоголь и запрещенные вещества, по одной из версий, его могли отравить. По факту смерти звезды "Интернов" было возбуждено уголовное дело".

Анатолий Отраднов снимался в сериале "Глухарь", "Универ", "Солдаты", "Час Волкова".

Ранее "Утро" рассказывало о Кристине Асмус после секс-скандала. 

Дарья ПЕТРОВА

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