Звезда сериала "Интерны" объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Поклонники Кристины Асмус и Гарика Харламова давно начали подозревать, что в отношениях у влюбленных не все в порядке – так как обручальные кольца они не носят. Актриса решила в очередной раз прояснить ситуацию и призналась – украшение у нее украли.

Делать новые кольца знаменитости не стали, посчитав, что все и так знают об их браке. Звезда сериала "Интерны" уверяет, что в отношениях с мужем у нее все хорошо.

"Мы с Гариком не носим обручальных колец никогда. Мы давно женаты. Однажды я оставила кольцо свое, и его украли",

– рассказала Асмус в программе "Ты не поверишь".

Сейчас к паре приковано всеобщее внимание не только из-за колец. Кристина стала одной из самых обсуждаемых актрис после съемок в скандальной эротической сцене в фильме "Текст". Посмотревшие картину посчитали, что между Асмус и ее партнером по фильму был настоящий секс, так как сцена выглядит очень правдоподобно.

После травли в Интернете Кристина Асмус расплакалась на одном из интервью и призналась, что может остаться без работы.