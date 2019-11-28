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Одна из фанатских групп Аллы Пугачевой поделилась уникальной фотографией Примадонны, сделанной в 1995 году. Тогда 46-летнюю звезду снял ее друг музыкант Стас Намин, после чего фото украсило обложку журнала.
Примадонна – без косметики и с нежной улыбкой – потрясла публику. Некоторые даже отказывались верить, что это та самая Алла Борисовна.
Сам Намин рассказывал, что скандальное фото вышло в свет с согласия Пугачевой. По словам музыканта, на снимке Алла получилась искрення, теплая и глубокая, да к тому же и очень привлекательная. отмечает сайт "Комсомольская правда".
Лидер легендарной группы "Цветы" стас Намин – старый друг Аллы Борисовны. На прошлой неделе Примадонна выступила в большом концерте, посвященном творчеству музыканта, напоминает "СтарХит".
Полюбоваться на фотографию Пугачевой без грима можно на сайте издания "Вечерняя Москва".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем