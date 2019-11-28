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Пугачева показала себя без грима

Настоящая Пугачева напугала народ
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Друг Примадонны показал ее фото без прикрас

Одна из фанатских групп Аллы Пугачевой поделилась уникальной фотографией Примадонны, сделанной в 1995 году. Тогда 46-летнюю звезду снял ее друг музыкант Стас Намин, после чего фото украсило обложку журнала. 

Примадонна – без косметики и с нежной улыбкой – потрясла публику. Некоторые даже отказывались верить, что это та самая Алла Борисовна.

Сам Намин рассказывал, что скандальное фото вышло в свет с согласия Пугачевой. По словам музыканта, на снимке Алла получилась искрення, теплая и глубокая, да к тому же и очень привлекательная. отмечает сайт "Комсомольская правда".

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Лидер легендарной группы "Цветы" стас Намин – старый друг Аллы Борисовны. На прошлой неделе Примадонна выступила в большом концерте, посвященном творчеству музыканта, напоминает "СтарХит".

Полюбоваться на фотографию Пугачевой без грима можно на сайте издания "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА

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