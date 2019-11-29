Дорогое украшение звезде подарил супруг

Российские знаменитости, несмотря на кризис, регулярно появляются на мероприятиях с роскошными кольцами, серьгами и подвесками. Стоимость этих украшений доходит до нескольких десятков миллионов рублей.

Эксперт Влад Торхов оценил роскошное кольцо Примадонны отечественной эстрады, которое ей, по информации ювелира, подарил Максим Галкин. Украшение с огромным топазом круглой огранки Пугачева засветила на одной из кинопремьер.

"Кольцо, скорее всего, сделано на заказ специально для Аллы Борисовны. Максим Галкин не скрывает, что по важным поводам одаривает супругу дорогой ювелиркой… <…> Так, новое колечко звезды стоит около 3 миллионов рублей,

– цитирует слова ювелира "Комсомольская правда".

Эксперт добавляет, что дорогое украшение Алла Пугачева, возможно, передаст своей внучке Клавдии.

Дорогими ювелирными изделиями может похвастаться и скандальная Ксения Собчак. На шее звезда не раз появлялась с ожерельем из золотых крестов. Стоимость эксклюзивного колье оценивают в 1 млн.

Ранее Ксению Собчак погнали из России после видео с мужчинами.