Звезда всегда держала журналиста на расстоянии

Андрей Малахов решил поддержать Татьяну Доронину, которая в прошлом году лишилась должности художественного руководителя МХАТа им. Горького. Журналист решил собрать в студии своей передачи всех близких знаменитости, но не смог обойти и тему их непростых взаимоотношений.

Оказывается, у звезд было несколько трогательных встреч без камер, но Доронина шоумена предпочла держать на расстоянии.

"У нас с ней правда непростые взаимоотношения. Я много раз признавался ей в любви, говорил, что хочу сделать с ней интервью. Она всегда держала меня на расстоянии вытянутой руки. Однажды у нас была с ней действительно трогательная встреча не под камерами у нее в театре", – цитирует слова ведущего Teleprogramma.pro.

Также Малахов добавил, что любят и поддерживают знаменитость тысячи людей. Татьяна Доронина тяжело переживает свой уход с работы. Несколько последних месяцев 86-летняя артистка и вовсе перестала выходить на связь. Оказалось, что Доронина находится в больнице.

Ранее Ксению Собчак погнали из России после видео с мужчинами.