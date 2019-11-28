Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Признавался ей в любви": Малахов открыл тайну отношений с Дорониной

"Признавался ей в любви": Малахов открыл тайну отношений с Дорониной
Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Звезда всегда держала журналиста на расстоянии

Андрей Малахов решил поддержать Татьяну Доронину, которая в прошлом году лишилась должности художественного руководителя МХАТа им. Горького. Журналист решил собрать в студии своей передачи всех близких знаменитости, но не смог обойти и тему их непростых взаимоотношений.

Оказывается, у звезд было несколько трогательных встреч без камер, но Доронина шоумена предпочла держать на расстоянии.

"У нас с ней правда непростые взаимоотношения. Я много раз признавался ей в любви, говорил, что хочу сделать с ней интервью. Она всегда держала меня на расстоянии вытянутой руки. Однажды у нас была с ней действительно трогательная встреча не под камерами у нее в театре", – цитирует слова ведущего Teleprogramma.pro.

Также Малахов добавил, что любят и поддерживают знаменитость тысячи людей. Татьяна Доронина тяжело переживает свой уход с работы. Несколько последних месяцев 86-летняя артистка и вовсе перестала выходить на связь. Оказалось, что Доронина находится в больнице.

Ранее Ксению Собчак погнали из России после видео с мужчинами. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

Стороны не могут обжаловать данное решение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей