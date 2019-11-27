Телезвезда шокировала зрителей новым интервью

На канале Ксении Собчак на YouTube появилось провокационное видео, где она с шестью мужчинами обсуждает нетрадиционные отношения. В разговоре гости телеведущей обсудили, сколько раз им доставалось от недоброжелателей и как люди другой сексуальной ориентации живут в России.

Под видео Ксении Собчак разгорелась жаркая дискуссия: одни в шоке от происходящего на видео и считают, что журналистке надо было обсуждать другие темы. Кто-то и вовсе посоветовал экс-ведущей "Дома-2" переезжать в Европу. Нашлись и те, кто поблагодарил Собчак за разговор на такую сложную тему.

"Мне кажется, это был очень важный и нужный разговор о том, как живет сегодня гей сообщество в России", – написала Ксения в социальных сетях.

"Ксения, спасибо, что обсуждаете такие темы", "А зачем на них смотреть? Зачем все это популяризировать", "Аж тошнить стало", "Поговорить больше не о чем? Другие проблем нет в стране", "Поезжайте-ка Вы в Европу", "Зачем такое показывать?", "Собчак всю грязь собирает", "Это же противно", "Ехали бы в Европу, таких там много", – раскритиковали Ксению Собчак в Инстаграм.

Ранее известная актриса унизила опозорившуюся Ксению Собчак.