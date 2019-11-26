Преобразившаяся знаменитость перестала скрывать свою сексуальность

Елизавета Арзамасова запомнилась зрителям по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки". С тех пор девушка, играющая "ботаника", преобразилась – в Инстаграм, где за жизнью актрисы следят более 500 тыс. человек, она публикует сексуальные снимки.

На одной из последних фотографий Елизавета позировала в наряде с глубоким вырезом. Подписчики девушки рассмотрели ее грудь и отметили, что она очень преобразилась.

"Вот тебе и Галина Сергеевна", "Какая красивая стала", "Какая ты стала девочка Вамп))) все мужчины твои)", "Грудь какая", "Нежная и прекрасная", "Бомба", "Вот это грудь", "Грудь классная", – написали подписчики в Инстаграм Арзамасовой.

До этого 24-летняя актриса выложила фото в колготках в сетку на диване. Не отстает от Елизаветы Арзамасовой и ее бывшая коллега, игравшая роль Маши Васнецовой. Смелая Мирослава Карпович снимается топлес и хвастается идеальной растяжкой.