Выпускница "Фабрики звезд" продемонстрировала идеальное тело

Рита Дакота поделилась с поклонниками фото с отдыха в Израиле. На снимке певица выходит из воды. Как написала сама артистка – на ней в этот момент надет не купальник, так как его она с собой не взяла. Но Дакота так хотела искупаться, что залезла в холодную воду в трусах и топе, в котором выходит на сцену.

"Купальника не было, так что это верх от концертного костюма и трусы", – написала знаменитость.

В комментариях поклонники принялись расхваливать фигуру Риты Дакоты – им она кажется великолепной. В Инстаграм также отметили идеальный пресс артистки. Стройное тело девушка "заработала" не только спортом и правильным питанием, но и благодаря пластическим хирургам.

Певица призналась, что сделала липосакцию после рождения ребенка, так как не могла прийти в форму. Этот факт поклонников, похоже, не смущает. Они продолжают заваливать блондинку комплиментами.

"Божественно красивая", "Какая же вы красивая", "Тело идеальное", "Шикарная женщина", "Божественная фигура", "Великолепная", "Такая хорошенькая", - написали комментаторы в Инстаграм Дакоты.

До этого Рита Дакота обнажила грудь на пляже.