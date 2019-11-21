Преобразившаяся актриса обнажила грудь

Елизавета Арзамасова с детства начала сниматься в кино и играть в театре, но настоящая популярность к ней пришла в 2007 году, когда девушка стала играть в сериале "Папины дочки". Узнать скромную интеллектуалку Галину Сергеевну сейчас можно с трудом – 24-летняя актриса делится с поклонниками пикантными снимками и не стесняется показывать свою сексуальность.

На одном из последних фото Арзамасова позирует лежа на диване в колготках в сетку и наряде с глубоким декольте. Бюст знаменитости практически вываливается из декольте.

Поклонники в социальных сетях восхищаются изменившейся Елизаветой Арзамасовой. Они признаются, что не могут оторвать глаз от девушки и просят звезду "Папиных дочек" выкладывать побольше подобных снимков.

"Очень красиво и сексуально", "Мое восхищение", "Ох ты какая", "Побольше бы таких фоточек", "Нет слов. Одни эмоции", "Потрясающее фото", "Это самое интеллектуально-сексуальное фото что я видел", "Была ботаником", "Глаз не оторвать", "Аппетитная грудь", – оценили преобразившуюся актрису.

Ранее "Утро" публиковало самые сексуальные снимки звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович.