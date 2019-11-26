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Гузеева восхитилась сосиской чужого мужчины

Гузеева восхитилась сосиской чужого мужчины
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая не могла оторвать глаз от происходящего на сцене

Лариса Гузеева пришла в восторг от сюрприза жениха, пришедшего на программу "Давай поженимся". Мужчина решил удивить главную героиню шоу необычным соревнованием – в студию он принес шляпы с сосисками, которые раскручивались вокруг головы. Герои должны были поймать еду ртом.

Наблюдавшая за происходящим Лариса Гузеева не смогла сдержать восторга – знаменитость открыла рот, восхищенная сосисками жениха, и похвалила мужчина за необычный сюрприз.

"Ой какая прелесть! Я такого не видела еще", – сказала радостная Гузеева.

Зрители, увидевшие шоу, похоже, тоже в восторге от подобного зрелища.

"Насмешили, молодцы, затейники", "Хочу такую шляпу!", "Вот жених затейник какой", "У Розы такой взгляд", – написали под видео.

Ранее на съемках передачи "Давай поженимся" уже случались необычные эпизоды. Например, недавно жених одарил ведущих большими кружевными трусами, до этого Роза Сябитова начала ругаться с невестой прямо в эфире. 

Дарья ПЕТРОВА

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