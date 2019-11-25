Знаменитость обвинили в алкоголизме после нового видео

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников новым танцем. На этот раз балерина начала исполнять разные движения перед зеркалом в полной тишине. Анастасия крутилась на месте, виляла бедрами, а после раздвинула ноги.

Все происходящее показалось зрителям странным. Подписчики считают, что на видео Волочкова находится в состоянии алкогольного опьянения, а танец знаменитости больше похож на стриптиз. Многим движения танцовщицы не понравились – в Инстаграм считают, что Волочкова двигается ужасно.

"Это отклячивание зада – что-то новенькое", "Жираф на пуантах", "Что за пьяные танцы?", "Пьяный гусь!", "Глаза кровоточат!", "Почему такие движения не пластичные. Как будто Вас штормит", "Стриптиз без шеста", "Так же пластична, как и бревно", "Брачный танец самки богомола", "Пьяная на корпоративе", "Анастасия, завязывайте с выпивкой", – высказались недовольные комментаторы под видео.

Ранее подписчики Анастасии Волочкова взбесились после ее фото у церкви. Балерина позировала на фоне святого места в мини и засветила мохнатую шкурку.