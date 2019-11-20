Балерину разнесли за неподобающий наряд

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников своим образом. Перед своим выступлением в столице танцовщица решила сделать фото у церкви. На фоне святого места звезда позирует в мини-юбке и туфлях на высоком каблуке, которые надела на босые ноги. Сверху Волочкова прикрылась шубой.

Внешний Вид Анастасии жестко раскритиковали в Инстаграм. Поклонники сочли одежду балерины неподобающей и отметили худобу танцовщицы. В Сети решили, что эпатажная звезда выглядит слишком костлявой.

"Ужас, как похудела. И снова эта дурацкая обувь", "А почему в шубе на босу ногу то, это же некрасиво", "Сверху зима, снизу жаркое лето", "С голыми ляхами на фоне церкви это трэш", "На улице холодно, называется: не боюсь цистита", "В такой короткой юбке, только в собор ходить!", "Колготки вам подарить", "Сомневаемся в вашей адекатности", – оценили фото Волочковой в мохнатой шкурке.

Ранее Анастасия Волочкова раздвинула ноги перед лицом мужчины и снялась в микрокупальнике.