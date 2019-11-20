Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Волочкова в мини засветила мохнатую шкурку у церкви

Волочкова в мини засветила мохнатую шкурку у церкви
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерину разнесли за неподобающий наряд

Анастасия Волочкова в очередной раз удивила поклонников своим образом. Перед своим выступлением в столице танцовщица решила сделать фото у церкви. На фоне святого места звезда позирует в мини-юбке и туфлях на высоком каблуке, которые надела на босые ноги. Сверху Волочкова прикрылась шубой.

Внешний Вид Анастасии жестко раскритиковали в Инстаграм. Поклонники сочли одежду балерины неподобающей и отметили худобу танцовщицы. В Сети решили, что эпатажная звезда выглядит слишком костлявой.

"Ужас, как похудела. И снова эта дурацкая обувь", "А почему в шубе на босу ногу то, это же некрасиво", "Сверху зима, снизу жаркое лето", "С голыми ляхами на фоне церкви это трэш", "На улице холодно, называется: не боюсь цистита", "В такой короткой юбке, только в собор ходить!", "Колготки вам подарить", "Сомневаемся в вашей адекатности", – оценили фото Волочковой в мохнатой шкурке.

Ранее Анастасия Волочкова раздвинула ноги перед лицом мужчины и снялась в микрокупальнике. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей