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"Женщина-змея": Богомолов публично обозвал Собчак

"Женщина-змея": Богомолов публично обозвал Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезду начали сравнивать с гадюкой

Константин Богомолов рассказал зрителям о премьере своего нового спектакля "Женщина – змея", билеты на который, по словам режиссера раскупили мгновенно. Одной из первых пост мужа в Инстаграм прокомментировала Ксения Собчак.

Журналистка, похоже, в восторге от названия и считает, что Богомолов назвал представление в честь нее, о чем и написала в комментарии: "спасибо, что использовал служебное положение, чтоб назвать спектакль в мою честь!"

Супруг экс-ведущей "Дома-2" в долгу не остался и ответил на саркастичное сообщение Ксении.

"Любовь моя, твои укусы приятны, а яд – лечебный",

написал режиссер.

В комментариях пользователи тоже решили, что название посвящено Ксении и начали сравнивать знаменитость с гадюкой.

"Гадюка как-то ближе было бы", "Молодец, Ксюша! Опять отожгла)))", "Нельзя так про жену", – высказались в социальных сетях.

Ранее Ксения Собчак засветила свою мокрою розочку в компании мужчин. 

Дарья ПЕТРОВА

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