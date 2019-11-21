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Константин Богомолов рассказал зрителям о премьере своего нового спектакля "Женщина – змея", билеты на который, по словам режиссера раскупили мгновенно. Одной из первых пост мужа в Инстаграм прокомментировала Ксения Собчак.
Журналистка, похоже, в восторге от названия и считает, что Богомолов назвал представление в честь нее, о чем и написала в комментарии: "спасибо, что использовал служебное положение, чтоб назвать спектакль в мою честь!"
Супруг экс-ведущей "Дома-2" в долгу не остался и ответил на саркастичное сообщение Ксении.
"Любовь моя, твои укусы приятны, а яд – лечебный",
– написал режиссер.
В комментариях пользователи тоже решили, что название посвящено Ксении и начали сравнивать знаменитость с гадюкой.
"Гадюка как-то ближе было бы", "Молодец, Ксюша! Опять отожгла)))", "Нельзя так про жену", – высказались в социальных сетях.
Ранее Ксения Собчак засветила свою мокрою розочку в компании мужчин.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем