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Взбешенный Богомолов влез в скандал вокруг Собчак

Взбешенный Богомолов влез в скандал вокруг Собчак
Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер защитил свою жену от нападок критиков

Эпатажную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжают обсуждать даже спустя несколько месяцев. После жесткой критики Никиты Михалкова режиссер решил рассказать о венчании и защитил свою супругу, исполнившую эротический танец на банкете.

Богомолов рассказал, что венчание было для них очень важным событием, а всем завистникам они прощают их злость. Также муж Ксении Собчак считает, что его супруга "вызывает приступ ненависти у ханжей", так как она живет искренне и свободно.

"Я счастлив быть с человеком, способным прожить со мной момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой, и подарить мне самый веселый, дикий и крутой танец невесты",

– написал Богомолов в своем Инстаграм.

Такую реакцию режиссера вызвали слова Никиты Михалкова. Он был возмущен тем, что молодые подъехали к ЗАГСу в катафалке, – сообщает URA.RU

Поклонники Собчак и Богомолова считают, что влюбленные не должны оправдываться за свои действия.

"Вы живете, так как хотите, а это могут позволить себе единицы, все боятся самих себя", "Ханжество надо занести к смертным грехам", "Зачем оправдываться? Вам было хорошо, и ладно. Недовольных не переубедить", "Вы очень гармоничная пара! Будьте счастливы!", – написали комментаторы в Инстаграм Богомолова.

Ранее "Утро" рассказывало, что происходят в отношениях Собчак и Богомолова после свадьбы. 

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В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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ну и рожа у тебя еврей,черт на лошади
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