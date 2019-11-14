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Эпатажную свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжают обсуждать даже спустя несколько месяцев. После жесткой критики Никиты Михалкова режиссер решил рассказать о венчании и защитил свою супругу, исполнившую эротический танец на банкете.
Богомолов рассказал, что венчание было для них очень важным событием, а всем завистникам они прощают их злость. Также муж Ксении Собчак считает, что его супруга "вызывает приступ ненависти у ханжей", так как она живет искренне и свободно.
"Я счастлив быть с человеком, способным прожить со мной момент таинственный и прекрасный, быть нежной и кроткой, и тут же обернуться сексуальной, соблазнительной, смелой, и подарить мне самый веселый, дикий и крутой танец невесты",
– написал Богомолов в своем Инстаграм.
Такую реакцию режиссера вызвали слова Никиты Михалкова. Он был возмущен тем, что молодые подъехали к ЗАГСу в катафалке, – сообщает URA.RU.
Поклонники Собчак и Богомолова считают, что влюбленные не должны оправдываться за свои действия.
"Вы живете, так как хотите, а это могут позволить себе единицы, все боятся самих себя", "Ханжество надо занести к смертным грехам", "Зачем оправдываться? Вам было хорошо, и ладно. Недовольных не переубедить", "Вы очень гармоничная пара! Будьте счастливы!", – написали комментаторы в Инстаграм Богомолова.
Ранее "Утро" рассказывало, что происходят в отношениях Собчак и Богомолова после свадьбы.
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