Нибиру
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Яна Поплавская жестко раскритиковала бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телезвезда считает, что торжество должно быть домашним, а эпатажный праздник экс-ведущей "Дома-2" Поплавская сравнила с обезьяньим театром и назвала позорищем.
Тему свадеб актриса начала обсуждать неслучайно. В следующем году 52-летняя Поплавская собирается замуж за 37-летнего радиоведущего, с которым вместе уже пять лет.
"Камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак. Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: "Зачем?" Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?"
– цитирует Поплавскую Starhit.
Свадьбу влюбленные хотят отметить в Подмосковье, где сейчас строится их дом. Мероприятие пройдет весной, – добавляет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Рожать совместных детей Поплавская и избранник не планируют – у обоих есть наследники от первого брака, а быть "псевдомолодыми" родителями они не хотят.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем