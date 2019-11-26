Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Известная актриса унизила опозорившуюся Собчак

Известная актриса унизила опозорившуюся Собчак
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость сравнила свадьбу журналистки с "обезьяним театром"

Яна Поплавская жестко раскритиковала бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова. Телезвезда считает, что торжество должно быть домашним, а эпатажный праздник экс-ведущей "Дома-2" Поплавская сравнила с обезьяньим театром и назвала позорищем.

Тему свадеб актриса начала обсуждать неслучайно. В следующем году 52-летняя Поплавская собирается замуж за 37-летнего радиоведущего, с которым вместе уже пять лет.

"Камерно, с близкими людьми, а не как у Волочковой и Собчак. Меня вся эта шняга вводит в состояние ступора. Возникает вопрос: "Зачем?" Уже подобным никого не удивишь, напоминает обезьяний театр. Да и новость живет максимум три недели, и все ради такого позорища?"

 – цитирует Поплавскую Starhit.

Свадьбу влюбленные хотят отметить в Подмосковье, где сейчас строится их дом. Мероприятие пройдет весной, – добавляет интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Рожать совместных детей Поплавская и избранник не планируют – у обоих есть наследники от первого брака, а быть "псевдомолодыми" родителями они не хотят. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В России оставят антиевропейские санкции навсегда

Москва не собирается идти на уступки ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей