Влад Кадони признался, что мечтает сделать с бывшими участницами шоу

Ведущий "Дома-2" стал участником одного из шоу на YouTube. Мужчине надо было выбрать, что сделать с тремя девушками: поцеловать, переспать или убить. В момент обсуждения Кадони поделился своими фантазиями.

Например, когда ведущего спросили, с кем из коллег он хотел бы переспать: с Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной или Ольгой Орловой, он сразу дал ответ.

"Переспать однозначно с Орловой. Обсуждать даже нечего. Наши отношения уже позволяют подобного рода вещи", – заявил Кадони.

Слухи о романе коллег ходят давно, но сами они официально отношения не подтверждают. Поцеловать Влад Кадони хотел бы Ксению Бородину, а вот убрать он решил Ольгу Бузову.

Вспомнил ведущий скандального шоу и бывших участниц. С Аленой Водонаевой Влад Кадони хотел бы заняться сексом, избавиться решил от своей бывшей девушки Инны Воловичевой, а страстно поцеловаться с Нелли Ермолаевой. Ее, кстати, недавно обругали после обнаженных фото.

"Переспать однозначно с Водонаевой. Она самая секси-шмекси. Я помню, у нее все так хорошо",



– говорит Кадони в интервью Super, намекая на внушительный бюст красотки.

Переспать ведущий "Дома-2" хотел бы с Ксенией Собчак, хотя и отметил, что недавно телезвезда вышла замуж.

"Когда я был участником проекта, шальные мысли у меня возникали. Баба умная, с придурью, у нее на лице написано, что она с фантазией. Явно нескучно. Богомолову повезло",

– закончил Кадони.

Ранее "Утро" публиковало видео с Ольгой Рапунцель из "Дома-2".