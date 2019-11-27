Девушка продолжает совершенствовать свое тело и при этом не стесняется недостатков

Виктория Романец, которая хорошо поработала на своей внешностью – изменила форму носа, увеличила бюст, перекрасила волосы, а также избавилась от лишнего веса и целлюлита, – теперь довольна своей фигурой.

Звезду "Дома-2" удивляет, что люди, не способные привести себя в форму, "придумывают всякую чушь типа прогиб какой-то, либо вдох – выдох, фотошоп". Сама она популярными фильтрами и приложениями не пользуется. На видео в Инстаграм-историях она продемонстрировала небольшие складки на талии и показала пышные ягодицы сбоку и сзади.

Этот ролик удален, но в таком же виде девушка показалась чуть раньше на фото, под которым она сообщила, что через несколько дней "стартует последний в этом году марафон по похудению".

Подписчики восхитились тем, как выглядит бывшая участница телешоу, отметив самую выдающуюся часть ее тела:

"У тебя красивая фигура... Молодец, так держать!", "Ты классная", "Попец четкий", "Вот это орех", "Опять эта попа... красивая", "Знатный орех", "Огонь", "Орех – бомба, вот это я понимаю наприседала

Ранее Виктория Романец выставляла "пятую точку" напоказ, оголяла ее и в стрингах оттопыривала.