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Звезда "Дома-2" в облегающих лосинах покрутила задом

"Знатный орех": звезда "Дома-2" в облегающих лосинах покрутила задом
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Девушка продолжает совершенствовать свое тело и при этом не стесняется недостатков

Виктория Романец, которая хорошо поработала на своей внешностью – изменила форму носа, увеличила бюст, перекрасила волосы, а также избавилась от лишнего веса и целлюлита, – теперь довольна своей фигурой. 

Звезду "Дома-2" удивляет, что люди, не способные привести себя в форму, "придумывают всякую чушь типа прогиб какой-то, либо вдох – выдох, фотошоп". Сама она популярными фильтрами и приложениями не пользуется. На видео в Инстаграм-историях она продемонстрировала небольшие складки на талии и показала пышные ягодицы сбоку и сзади.

Этот ролик удален, но в таком же виде девушка показалась чуть раньше на фото, под которым она сообщила, что через несколько дней "стартует последний в этом году марафон по похудению".

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Публикация от Виктория Романец (@_viktoriya_14)

Подписчики восхитились тем, как выглядит бывшая участница телешоу, отметив самую выдающуюся часть ее тела:

"У тебя красивая фигура... Молодец, так держать!", "Ты классная", "Попец четкий", "Вот это орех", "Опять эта попа... красивая", "Знатный орех", "Огонь", "Орех – бомба, вот это я понимаю наприседала

Ранее Виктория Романец выставляла "пятую точку" напоказ, оголяла ее и в стрингах оттопыривала.

Полина ДОРОЖКИНА

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