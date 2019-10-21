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Полуголая звезда "Дома-2" раскинулась на камнях

Полуголая звезда
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Теледива вызвала бурю восторгов точеной фигурой

Виктория Романец улетела отдыхать в Турцию и теперь радует своих многочисленных почитателей фотографиями в бикини.

Вот и сегодня звезда самой популярной российской телестройки показала на своей страничке в Instagram ровный загар и леопардовый купальник. Выгодный ракурс позволил рассмотреть и ножки Виктории, и ее грудь.

Поклонники не замедлили с комплиментами:

"Купальник бомба Фигура огонь", "ты тут как ящерка, секси)))", "Вика тебе можно и без купальника,ты идеальна", "Куколка", "Какая тростиночка".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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