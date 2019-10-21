На певицу подали в суд

Рестораны "BUZfood", похоже, переживают не лучшие времена: заведения Ольги Бузовой перестали обслуживать клиентов.

Москвичи и гости столицы, которые хотели попробовать "бузбургеры" и салатики от звезды, узнали, что рассчитывать им на это не приходится: ресторан на Цветном бульваре закрыт по техническим причинам. Та же участь постигла и кафе в "Вегас Крокус Сити". Похоже, у Ольги работает теперь только ресторан в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "Комсомольская правда".

При этом РR-менеджер певицы Антон Богославский заявил, что все заведения работают.



В довершение всего против компании сети ресторанов, совладелицей которой и является Ольга, подали иск в суд. Правда, взыскать с ответчика планируют всего лишь 57 тыс. рублей. Журналисты предположили, что какой-то поставщик просто пытается получить деньги за уже доставленный товар. В офисе истца подтвердили, что стороны решили уладить дело миром.