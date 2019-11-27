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Боня в узком микротопе показала большую грудь

Боня в узком микротопе показала большую грудь
Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" похвасталась пышными формами

Виктория Боня отметила день рождения на Мальдивах – 27 ноября исполнилось 40 лет. Она опубликовала в соцсети фото и видео, на которых снята в разных местах и нарядах. На одном из кадров модель стоит неподалеку от скал, подставив лицо солнцу и закрыв глаза. Короткий топ облегает роскошную грудь, рукой красотка будто придерживает или застегивает джинсы.

"Сколько раз нам должен выпасть шанс, чтобы наконец начать действовать? Нам постоянно в жизни выпадает огромное количество возможностей. Я подумала, что они похожи на яблоки, которые висят на дереве", – поделилась звезда "Дома-2" размышлениями.

Фанаты, отметив, что Виктория была "мудрой в этом плане уже в свои 18", поздравили ее и засыпали комплиментами:

"С днем рождения!, "Боже, посмотри на эту красоту, так много тепла", "Идеальная женщина", "Стильная секси-девушка", "Все-таки хороша!!! Приятно смотреть на красоту!!", "Стройная симпатяжечка", "Ты классная – вдохновляешь", "Молодая, позитивная, крутая",  "Шикарная красавица", "Вы очаровательная оставайтесь такой!!!".

Чуть позже модель пометсила еще один снимок и видео, на котором была одета в блестящее платье. Под роликом она поблагодарила всех за поздравления. В ответ поклонники все так же хвалили ее.

"Куколка", "Вы сногсшибательны, как всегда", "Потрясающая леди", – восхищались они. И наперебой поздравляли красотку, отмечает "Пятый канал".

Ранее Виктория Боня разочаровала интернет-пользователей худобой, ее осудили за чрезмерную откровенность.

Полина ДОРОЖКИНА

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