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Исхудавшая Боня вызвала отвращение

Исхудавшая звезда
Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Экс-звезда "Дома-2" потрясла откровениями

Виктория Боня вновь дала повод обсудить свою внешность: если раньше звезду упрекали в том, что она набрала лишний вес, то теперь поклонники беспокоятся, потому что их любимица сильно похудела.

В программе "Ходят слухи" Боня раскрыла множество секретов: поведала о своей давней ссоре с одной из экс-участниц проекта "Дом-2", а также рассказала о том, что к ней неприязненно относится популярная телеведущая.

В комментариях на YouTube зрители раскритиковали Боню (орфография и пунктуация оригиналов сохранены):  

"Я успешная и красивая, все мне завидуют" – все интервью в двух словах", "противно смотреть на эту очень хоровую игру и мнимую значимость..", "Курсы по развитию личности: ноги сдвигаем , ноги раздвигаем ", "Отвратительная лживая особа! Прасти господи",  "Сказала бы честно – да я пытаюсь везде влезть и ищу лучшей жизни", "Мадам стукнулась "головой"!", "Зубы не по размеру".

Кроме того, интернет-пользователи решили, что Виктория давно никому не интересна.

Валентина МАЙОРОВА

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