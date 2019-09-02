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Звезда "Дома-2" расстегнула штаны на камнях

Звезда
Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась сокровенным желанием

Виктория Боня прибыла в Лондон. И мечтает отдохнуть после переезда и долгих раздумий о дальнейшей жизни, о чем и рассказала поклонникам в Instagram под эффектными фото, на которых показана на камнях в коротком топе. А на одном кадре она позирует, лежа с расстегнутыми джинсами. 

"Жду не дождусь, когда распакую все вещи и лягу вот так, как тюлень...", – призналась звезда. И, поблагодарив "за теплые слова поддержки" фанаток, которые с нею "как единый организм", пообещала рассказывать им все, что пережила и увидит на новом месте. 

Подписчицы расспросили ведущую "Дома-2", как она готовится к жизни на новом месте, и восхитились ее видом на снимках:

"Как тюлень... ну разве что как самый прекрасный тюлень в мире", "Нельзя быть такой шикарной", "Богиня", "Редко так бывает, когда человек и душой красив и телом! Но про Вас точно можно так сказать!", "Супер", "Идеальна", "Невероятная красотка", "Великолепная".

Они поддерживают решение звезды. "Тебе стало тесно в Монако, ты там правда сделала все, что смогла. И ты решила переехать","Переезд-это круто! Это всегда на пользу! И для души, и для новой жизни, возможностей", – написали они  

Боня удивила поклонников, сообщив о переезде. Несмотря на то что ведущая много путешествует, долгое время она жила в Монако. Теперь она с дочкой будет жить в Лондоне. Для этого, про словам модели, есть причины. 

"Это шаг вперед – крупный мегаполис с возможностями развития и самореализации", – сообщила она. Дальше не отпустит Алекс Смерфит – отец ее дочери. Да и самой наследнице будет удобнее в столице Британии – там девочка сможет серьезно заниматься конным спортом, которым увлечена давно. 

Ранее теле– и радиоведущей досталось за снимок в топе, открывающем живот, и джинсах с большими дырками. А до этого она показалась в платье с декольте и рассказала о последней ночи. 

Полина ДОРОЖКИНА
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