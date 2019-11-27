Выбранный образ осудили в Сети

Ксения Бородина опубликовала новый снимок в Instagram из театра со своей мамой. Телеведущая предстала в коротком красном платье и черных ботфортах. Мама появилась в кадре так же в коротком платье, но уже черного цвета.

Пользователи в Сети жестко раскритиковали образ Инны Бородиной, мамы Ксении. Некоторые отметили, что она выбрала наряд не соответствующее возрасту, а также обратили внимание на ботинки, которые в комментариях сочли чересчур большими:

"А что у мамы за платье, как сосиска", "Два кота в сапогах 42 размера", "Насмешили с этой мамой", "Мама в детском мире одевается? Не по размеру и не по возрасту", "Кто же вам подбирал одежду", "Маме бюстгальтер надо нормальный одеть, что-то стремно", "Мама выглядит как клоун", "И платье как на гусеничке", "Кошмар".

Ранее ведущий "Дома-2" Влад Кадони признался, что хотел бы поцеловать Ксению Бородину, которая недавно поделилась своим откровенным фото из путешествия, продемонстрировав пышную грудь.