Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Губы дьявола: как девушки уродуют рот ради моды

Губы дьявола: как девушки уродуют рот ради моды
Фото: pixabay.com
В погоне за красотой россиянки кардинально меняют форму губ

В российской косметологии появился новый тренд – девушкам предлагают не просто увеличить губы до неестественных размеров, но и изменить их форму. Например, сделать волну на верхней губе – такой вариант модификации называется "медуза", "осьминог" или "губы дьявола".

Увидеть результат работы косметологов уже можно в социальных сетях – девушки снимают свой волнистый рот прямо после процедуры. Добиваются такого эффекта с помощью препаратов, которые вводят рядом с краем губы – тем самым изменяя ее контур. Вернутся ли губы в привычное состояние – непонятно.

Вероятно, сделать себе "губы дьявола" мечтают немногие – косметологи предлагают сделать такую процедуру всем желающим абсолютно бесплатно, видимо, чтобы выложить результат работы в социальные сети.

В Интернете новый косметический тренд назвали "уродством". Комментаторы считают, что решиться на такую модификацию смогут только самые отчаянные модницы.

"Нет предела человеческой тупости", "Петушиный гребень?", "Я не думаю, что у дьявола такие губы!", "Когда герпес на губе выскакивает, то такой же вид имеет", "Уродство страшное", "Отвратительно", "Фу, просто утиных губ им мало", "Для самых отчаянных", – пишут недовольные комментаторы на Yaplakal.com и в Инстаграм.

Новинки отечественной косметологии удивляют и иностранцев. На Reddit один из пользователей написал, что "губы дьявола" популярны только в России.

Ранее "Утро" показывало, как выглядят звезды "Дома-2" без макияжа и фотошопа. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Эстония созовет армию защитников Украины

В Таллине пообещали найти управу на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей