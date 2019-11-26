В погоне за красотой россиянки кардинально меняют форму губ

В российской косметологии появился новый тренд – девушкам предлагают не просто увеличить губы до неестественных размеров, но и изменить их форму. Например, сделать волну на верхней губе – такой вариант модификации называется "медуза", "осьминог" или "губы дьявола".

Увидеть результат работы косметологов уже можно в социальных сетях – девушки снимают свой волнистый рот прямо после процедуры. Добиваются такого эффекта с помощью препаратов, которые вводят рядом с краем губы – тем самым изменяя ее контур. Вернутся ли губы в привычное состояние – непонятно.

Вероятно, сделать себе "губы дьявола" мечтают немногие – косметологи предлагают сделать такую процедуру всем желающим абсолютно бесплатно, видимо, чтобы выложить результат работы в социальные сети.

В Интернете новый косметический тренд назвали "уродством". Комментаторы считают, что решиться на такую модификацию смогут только самые отчаянные модницы.

"Нет предела человеческой тупости", "Петушиный гребень?", "Я не думаю, что у дьявола такие губы!", "Когда герпес на губе выскакивает, то такой же вид имеет", "Уродство страшное", "Отвратительно", "Фу, просто утиных губ им мало", "Для самых отчаянных", – пишут недовольные комментаторы на Yaplakal.com и в Инстаграм.

Новинки отечественной косметологии удивляют и иностранцев. На Reddit один из пользователей написал, что "губы дьявола" популярны только в России.

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