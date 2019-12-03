У Аллы Борисовны с супругом нашлись дела поважнее

Телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что не заметила Аллу Пугачеву среди гостей, приглашенных на празднование дня рождения дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории.

"Пугачевой не было… Зал был очень большой!! Можно было не всех усмотреть… Но я Аллу Борисовну среди пришедших не видела", –

рассказала Бледанс сайту Teleprogramma.pro.

Перед знаменитостями, которые вместе с детьми пришли на вечеринку к поп-королю, выступили иллюзионисты братья Сафроновы, актеры и аниматоры. Праздничной темой стала самая любимая сказка Аллы-Виктории – "Аладдин".

На своей страничке в Instagram Эвелина поделилась фотографиями с торжества и получила множество восторженных комментариев:

"Эвелин вы были королевой вечера, Филип король. на дне рождения принцессы", "Шахерезада!", "Шикарная", "Восточная принцесса стиль очень идет".

Кроме того, подписчики обратили внимания на то, что маленькая виновница торжества выглядит слишком грустной:



"Посмотрите на эту девочку– именинницу– что с ней! ? Взгляд отрешенной женщины у которой большое горе за плечами", "она всегда такая... ей ничего не интересно и ни радует ... совершенно не детское лицо", "когда у ребенка все в порядке он по другому выглядит уж точно", "У детей Киркорова всегда грустные глаза" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Впрочем, Эвелина объяснила, что фотографии были сделаны в конце вечера, и Алла-Виктория немного устала.