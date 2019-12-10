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Впала в детство: Галкин снял лохматую Пугачеву без макияжа

Впала в детство: Галкин снял лохматую Пугачеву без макияжа
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист показал Примадонну, прыгающую по дому в коротеньких шортиках

Максим Галкин поделился с подписчиками кадрами семейного быта без прикрас.

Возвращению шоумена с гастролей бурно радовалось все семейство. В своем Instagram муж Аллы Пугачевой выложил милое видео, где его во дворе замка встречает дочь Лиза, а внутри, за стеклом, машут и прыгают Примадонна и маленький Гарри.

Снял Галкин и момент воссоединения счастливой семьи. Все четверо подурачились на камеру, снявшись с масками – бабочками и очками. Примадонна позировала, судя по всему, в привычном домашнем виде: без макияжа и в коротеньких красных шортах. Пользователи умилились, глядя на семейную идиллию. Некоторые отметили, как хороша Пугачева без макияжа, другие написали, что она сама, словно ребенок (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Алла сама как ребенок",  "Алла Борисовна прекрасна! Чудесная семья у Вас, Максим!" "Алла Борисовна как хорошо выглядит, прям как девочка"  "Всё-таки Алла Борисовна без макияжа прелестная",

  – высказались комментаторы.

Ранее Пугачевой досталось из-за решившей вернуться в Россию Ротару.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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