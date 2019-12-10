Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Максим Галкин поделился с подписчиками кадрами семейного быта без прикрас.
Возвращению шоумена с гастролей бурно радовалось все семейство. В своем Instagram муж Аллы Пугачевой выложил милое видео, где его во дворе замка встречает дочь Лиза, а внутри, за стеклом, машут и прыгают Примадонна и маленький Гарри.
Снял Галкин и момент воссоединения счастливой семьи. Все четверо подурачились на камеру, снявшись с масками – бабочками и очками. Примадонна позировала, судя по всему, в привычном домашнем виде: без макияжа и в коротеньких красных шортах. Пользователи умилились, глядя на семейную идиллию. Некоторые отметили, как хороша Пугачева без макияжа, другие написали, что она сама, словно ребенок (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Алла сама как ребенок", "Алла Борисовна прекрасна! Чудесная семья у Вас, Максим!" "Алла Борисовна как хорошо выглядит, прям как девочка" "Всё-таки Алла Борисовна без макияжа прелестная",
– высказались комментаторы.
Ранее Пугачевой досталось из-за решившей вернуться в Россию Ротару.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко