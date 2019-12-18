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Пугачева обругала и набросилась на пожилую женщину

Пугачева обругала и набросилась на пожилую женщину
Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
За свой поступок Примадонна жестоко заплатила

После некрасивой истории с Аллой Пугачевой отказались работать. Ее место заняла София Ротару.

Случилось это еще в восьмидесятые. О взрывном характере Примадонны рассказал ее бывший муж, режиссер Александр Стефанович. Скандал Пугачева закатила на съемках фильма "Рецитал". На площадке он разругалась с командой – кинулась на второго режиссера, пожилую женщину, и разорвала на ней пальто, откровенничает Стефанович.

После этого директор Мосфильма, выслушав жалобы съемочной группы, решил Пугачеву заменить. Стефанович отправился на поклон к Софии Ротару. В Ялте он долго уговаривал певицу сняться в фильме. Та мялась, опасаясь крупного скандала с Примадонной. Однако в итоге был снят новый фильм "Душа", где и появилась Ротару. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Ротару и Пугачеву публика сравнивает почти всю их жизнь. То выбирают, кто моложе, то обсуждают, кто лучше поет. Ранее "Утро" писало, что Ротару заменит Пугачеву на Новый год -2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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