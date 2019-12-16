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Ротару заменит Пугачеву на Новый год

Ротару заменит Пугачеву на Новый год
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Традиционный "новогодний огонек" - 2020 остался без Примадонны

После возвращения Софии Ротару, которую считают давней соперницей Аллы Пугачевой, в Россию королева отечественного шоу-бизнеса отказывается выступать.

Примадонна не появится перед россиянами в новогоднюю ночь. "Огоньки", которые будут транслировать телеканалы 31 декабря, не украсит ее выступление. Об этом "Комсомольской правде" сообщила директор звезды Елена Чупракова. С чем связано решение Аллы Борисовны, сказать трудно. Возможно, она устала – год был насыщенным: состоялся юбилейный концерт Пугачевой, а позже вышел фильм для тех, кто на него не попал. Подготовка к премьере, вероятно, также отняла у нее много сил и времени.

В новогоднюю ночь публику, возможно, ждет появление другой легенды. Концерт "Песня года – 2020", на котором выступила София Ротару, планирует показать канал "Россия 1", напоминает Ura.ru. Его включили в новогоднюю сетку вещания, писала ранее "Новая газета".

Отметим, что после возвращения Ротару в Россию разгорелся скандал. Ее раскритиковали как россияне, так и украинцы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спорим, что Пугачёва будет в телевизоре? Когда-то она сказала Пьехе - "Вечная вы наша". Это будет тот же вариант. Унесут со сцены вперед ногами. Совсем стыда не осталось. Ни стыда ни голоса, ничего. А как пела по молодсти, как соловей. Сейчас же смотреть стыдно.
Гость
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