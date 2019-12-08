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"Натянула лицо": вернувшуюся в Россию Ротару заплевали

"Натянула лицо": вернувшуюся в Россию Ротару заплевали
София Ротару. Фото: www.globallookpress.com
Певицу, выступившую на "Песне года", сравнили с мумией

София Ротару, несмотря на недовольство некоторых россиян, вернулась в РФ и вышла на сцену 7 декабря на концерте "Песня года". Артистка, судя по кадрам, разлетевшимся в соцсетях, была рада своему возвращению и поклонникам. Однако не все жители страны остались довольны.

Звезда эстрады исполнила свои хиты, а в Инстаграм-историях выложила несколько роликов фанатов, которые из зала снимали свою любимицу. Судя по количеству букетов и восторженных криков, зрители пришли в полный восторг. На фанатской странице Ротару в Инстаграм также появился ролик, как поклонники не отпускали артистку.

"Я очень по вам скучала",

– призналась певица.

Однако интернет-пользователи придерживаются другого мнения. Подписчики издания "Дни.ру", обрушили волну критики в адрес Ротару. Певице, которая выглядит намного моложе своих 72 лет, досталось за увлечение достижениями косметологии. Впрочем, некоторые россияне пришли к выводу, что у Ротару более цветущий вид, чем у Аллы Пугачевой.

"Как мумия, страшная!!", "Лицо загриммировали, а руки старой бабки, не замажешь", "Чтобы с лицом ни делала, а руки то всё равно выдают возраст", "Натянула лицо", "Я тоже не уверена, что это Софка", "Очень красивая женщина и одевается со вкусом", "Красавица", "Любимица наша! Вся Россия Ее любит и ждёт! Она наше Все!", "Лучше выглядит в сто раз, чем Пугачева. Даже, приятно смотреть", "Это не она", – прокомментировали кадры со знаменитостью пользователи Сети.

Обсуждали россияне и сам факт того, что Ротару выступила в Россию. Некоторые посоветовали певице уехать на Украину.

"Люблю ее, как певицу. Но нельзя пускать в страну тех, кто *** [фекалиями] нас поливает. Талант талантом, но должна быть гордость у нас. Нужно гнать тех, кто не уважает Россию и Россиян", "Предателей не люблю, каким бы талантом не обладали", "Гнать ее", "Хамелионка!", "Эта старуха уже и рот то не разевает, петь без фонограммы она не сможет, а за имя отдавать такие деньги не стоит", – уверены недоброжелатели.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Очень жаль, что публика встречала Ротару с "восторгом"! Похоже, нет гордости у русских, надо было освистать эту западэнку- куклу из под ножа пластических хирургов.
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