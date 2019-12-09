Не только россияне, но и украинцы осудили участие артистки в "Песне года"

Выступление Софии Ротару на фестивале "Песня года – 2019" состоялось 7 декабря в Москве, несмотря на травлю в Сети и со стороны некоторых российских звезд. Музыкальный критик Артур Гаспарян прокомментировал концерт и раскритиковал тех, кто негативно отзывался о новогодних гастролях артистки по России.

"Ватная шушера", ядовито заявил Гаспарян, "каждый раз брызжет слюной, крича о "музыке вне политики", когда в Украине заслуженно банят очередного кремлевского подпевалу-певуна или певунью из новообращенных упырей". Однако "вдруг эта шушера позабыла все свои кричалки", когда в Москву еще только собиралась ехать "блистательная, трепетная, великая" София Ротару, написал критик в своем Instargam.

Пользователи в комментариях резко отреагировали на пост Гаспаряна:

"Как все бросились ее защищать! Только что-то я не видела защиты и поддержки с ее стороны, когда наших артистов запретили на Украине. Плевать она на всех хотела, бабки срубила – и в Незалежную", "Ты кто такой, чтоб в Россию кого то приглашать?",

– обрушили в Сети критику и на Гаспаряна, и на Ротару. Этот же пост в Facebook также вызвал негодование, причем поступок певицы осудили не только жители России, но и Украины:

"Жадность старушки Ротару до денег просто поражает, она готова, прыгая под фонограмму, зарабатывать даже у врага своей страны, где ее оценили так высоко и, видать, не по делу. Достойна ли София Ротару звания Героя Украины – вот в чем вопрос", "Плевать она хотела на горе и слезы украинцев. Так в чем ее величие?".

Однако нашлись и те, кто согласился с музыкальным критиком и поддержал певицу: "Спасибо за хорошие слова о Народном Артисте СССР и правдивые мысли о происходящем", "Соне здоровья и наше признание", "Спасибо, Артур, за пост!", "Подписываюсь под каждым словом!".

Выступление 72-летней певицы на "Песне года" прокомментировал ее сын Руслан Евдокименко. Он отказался отвечать на вопросы корреспондента, сообщает "Комсомольская правда", однако отправил сообщение с текстом "Жизнь продолжается", добавив несколько смайлов, что, вероятно, говорит о переживаниях артистов связанных с предстоящим выступлением. Однако зрители встретили Ротару бурными овациями, а угрозы осуществлены не были.