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Галкин рассказал о смерти Пугачевой

Галкин рассказал о смерти Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущий передал, как Примадонна реагирует на слухи о его жизни с другим мужчиной

Максим Галкин опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Артист также рассказал, что говорит Алла Пугачева, когда узнает такие новости, периодически появляющиеся в Сети.

Ведущий телепрограммы "Лучше всех" поделился несколькими историями о том, как распространялись такие слухи. Как сообщил Галкин, один известный человек однажды написал, что муж Примадонны после ее смерти, наконец, сможет воссоединиться с другим мужчиной, имя которого он тоже не стал называть.

"Я спокойна, хорошая партия", – так, по словам шоумена, отреагировала на  статью Пугачева. Галкин также отметил в интервью Ирине Шихман на YouTube, что очень счастлив с супругой, которая еще и отличная мама, их дети растут в любви и заботе.

Ранее муж Примадонны опубликовал фотографию с обнаженным торсом на фоне куста.

Карина СИРАЗОВА

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