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Максим Галкин опроверг слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Артист также рассказал, что говорит Алла Пугачева, когда узнает такие новости, периодически появляющиеся в Сети.
Ведущий телепрограммы "Лучше всех" поделился несколькими историями о том, как распространялись такие слухи. Как сообщил Галкин, один известный человек однажды написал, что муж Примадонны после ее смерти, наконец, сможет воссоединиться с другим мужчиной, имя которого он тоже не стал называть.
"Я спокойна, хорошая партия", – так, по словам шоумена, отреагировала на статью Пугачева. Галкин также отметил в интервью Ирине Шихман на YouTube, что очень счастлив с супругой, которая еще и отличная мама, их дети растут в любви и заботе.
Ранее муж Примадонны опубликовал фотографию с обнаженным торсом на фоне куста.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем