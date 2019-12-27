Звезды скорбят после тяжелой утраты

Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву связывала с Галиной Волчек давняя дружба. Художественный руководитель театра "Современник" ушла из жизни 26 декабря, и ее друзья не могут скрыть своей скорби.

"Вы навсегда останетесь в сердце....Любим... Скорбим.... Плачем.... ", – написал Киркоров на своей страничке в Игстаграм.

Еще более эмоциональный пост выложила в Сеть Примадонна: "Великая, родная, близкая, трудно смириться с тем, что не увидим тебя больше, не услышим твой голос и смех. Пусть любовь наша будет с тобой на пути к Господу".

Максим Галкин назвал Галину Борисовну "частью семьи". Соболезнования выразили коллеги худрука "Современника" по театральному цеху: Владимир Меньшов, Константин Райкин, Владимир Машков и многие другие.

По предварительной информации, Волчек скончалась из-за отека мозга и легких. Галина Борисовна попала в больницу через несколько дней после своего дня рождения – 19 декабря режиссеру исполнилось 86 лет. В клинике Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако усилия врачей оказались напрасны.

Актер Сергей Гармаш рассказал ТАСС, что прощание с Галиной Борисовной пройдет в театре "Современник" 29 декабря. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище.