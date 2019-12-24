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Волчек перестала дышать самостоятельно

Волчек перестала дышать самостоятельно
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Народную артистку СССР увезли на "скорой" уже без сознания

Впавшую в кому Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщали ранее СМИ, режиссера и актрису срочно госпитализировали накануне вечером. Директор "Современника" Игорь Попов рассказал РИА "Новости", что у Волчек воспаление легких. Она лежит в Боткинской больнице.

По информации телеграм-канала Mash, 86-летнюю артистку увозили в больницу уже без сознания. Дышать самостоятельно она перестала из-за осложнений. Как сообщает канал, у Волчек двусторонняя пневмония. Медики считают, что к воспалению привел хронический бронхит.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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