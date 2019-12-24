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СМИ: Галина Волчек впала в кому в реанимации

СМИ: Галина Волчек впала в кому в реанимации
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Народную артистку СССР госпитализировали в тяжелом состоянии

В больницу Галина Волчек попала накануне вечером. Такие данные появились в соцсетях. По предварительной информации, режиссера срочно увезли на скорой из-за проблем с сердцем, передает телеграм-канал Baza.

Галина Борисовна жаловалась на боли в груди. Позже стало известно, что 86-летняя Волчек впала в кому. Об этом пишет телеграм-канал Mash. Тревожные вести подтверждает и телеканал РЕН ТВ.

Официальных заявлений от представителей Волчек о ее госпитализации пока не было. Галина Борисовна – народная артистка СССР, актриса театра и кино, режиссер, худрук театра "Современник".

Новость дополняется

Кристина ЧЕРНИКОВА

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