Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Максим Галкин явился на церемонию прощания с народной артисткой СССР без жены. Гражданская панихида началась в девять утра и, как предполагается, продлится до 12:30. В два часа начнутся похороны Волчек на Новодевичьем кладбище.
Алла Пугачева, которая была очень дружна с Галиной Борисовной, на скорбную церемонию не явилась. По словам Галкина, он был вынужден оставить ее дома – у Примадонны проблемы со здоровьем, резко подскочило давление. В этом он признался со сцены "Современника", стоя у гроба с Волчек.
"У неё сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", – цитирует мужа Пугачевой МК.
Попрощаться с артисткой вместе с Галкиным пришли Филипп Киркоров и дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем