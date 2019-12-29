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Галкин оставил больную Пугачеву

Галкин оставил больную Пугачеву
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Супруг Примадонны сделал заявление прямо на похоронах Галины Волчек

Максим Галкин явился на церемонию прощания с народной артисткой СССР без жены. Гражданская панихида началась в девять утра и, как предполагается, продлится до 12:30. В два часа начнутся похороны Волчек на Новодевичьем кладбище.

Алла Пугачева, которая была очень дружна с Галиной Борисовной, на скорбную церемонию не явилась. По словам Галкина, он был вынужден оставить ее дома – у Примадонны проблемы со здоровьем, резко подскочило давление. В этом он признался со сцены "Современника", стоя у гроба с Волчек.

"У неё сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", – цитирует мужа Пугачевой МК.

Попрощаться с артисткой вместе с Галкиным пришли Филипп Киркоров и дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте.

Фоторепортаж
Умерла Галина Волчек
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА

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