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Почерневший Киркоров сгорбился у гроба Волчек

Почерневший Киркоров сгорбился у гроба Волчек
Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король пришел проститься с народной артисткой СССР после скандала

Филипп Киркоров отдал дань памяти худруку "Современника". Певец принес огромный букет роз.

Как видно на появившихся в Сети снимках, где облаченный в черное Киркоров сгорбился от горя у гроба Галины Волчек, артист еще больше исхудал. Фото публикует сайт телеканала ТВЦ. На панихиде Филипп появился на фоне скандала, который разгорелся после шоу Андрея Малахова, где поп-король принимал участие. На звезду накинулся продюсер Андрей Разин.

Церемония прощания проходит в театре "Современник". С самого утра у здания выстроилась огромная очередь поклонников. Люди несли охапки цветов, чтобы проводить Волчек в последний путь. Похоронят ее на Новодевичьем кладбище.

Галина Волчек умерла спустя неделю после 86 дня рождения в больнице. Предварительной причиной смерти медики называют отек мозга и легких – осложнения начались из-за воспаления легких.

Фоторепортаж
Умерла Галина Волчек
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА

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